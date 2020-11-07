Batman'da 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da durdurulan araçta 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.
Çalışmalar kapsamında çevre yolunda durdurulan araçta 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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