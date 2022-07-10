Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi - Son Dakika
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Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi

10.07.2022 19:19

Batman'da 7 aile arasındaki çıkan ve 5'i ağır, 54 kişinin yaralandığı dev kavganın sebebi gün yüzüne çıktı. Kavganın koyun sürüsünün fıstık bahçelerine girmesi sonucu yaşandığı belirlendi.

Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde akşam saatlerinde husumetli olan 7 aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

5'İ AĞIR, 54 YARALI

Kavgada 5'i ağır, toplamda 54 kişi yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarmanın köyde, polisin ise yaralıların kaldırıldığı hastanelerde aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

SİLAH VE KESİCİ ALETLERLE SALDIRDILAR

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır" denildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Husumetli 7 aile arasındaki kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, savaş alanına dönen köyde taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, bazı köylüler de jandarmayı arayarak yardım istedi

KAVGA BAHÇEYE GİREN KOYUNLAR YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Alınan ifadeler doğrultusunda, kavganın fıstık bahçelerine giren koyun sürüsü nedeniyle ilk önce 2 aile arasında başladığı, ardından diğer ailelerin de olaya karıştığı belirtildi.

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Batman'da düşman 7 aile birbirinin kanını akıttı! Onlar sustu, silahlar konuştu... Batman'da düşman 7 aile birbirinin kanını akıttı! Onlar sustu, silahlar konuştu... Son dakika: BATMAN'DA 54 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA ANI KAMERADA Son dakika: BATMAN'DA 54 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA ANI KAMERADA
Kaynak: DHA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi - Son Dakika

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