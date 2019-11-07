Son Dakika Haberleri: Batman'da 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Batman'da 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da bir yolcu otobüsü ve bir tırda yapılan aramada 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Batman'da 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Batman'da bir yolcu otobüsü ve bir tırda yapılan aramada 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 paket halinde 3 kilo 700 gram, bir tırda yapılan aramada ise 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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