Batman'da 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Batman'da bir yolcu otobüsü ve bir tırda yapılan aramada 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Batman'da bir yolcu otobüsü ve bir tırda yapılan aramada 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 paket halinde 3 kilo 700 gram, bir tırda yapılan aramada ise 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm