Batman'da 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da bir yolcu otobüsü ve bir tırda yapılan aramada 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 paket halinde 3 kilo 700 gram, bir tırda yapılan aramada ise 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.