Batman'da 7 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir evde yapılan aramada 6 kilo 788 gram kubar esrar ve 732 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda, Kısmet Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada, 6 kilo 788 gram kubar, 732 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. - BATMAN