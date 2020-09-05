Batman'da 7 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 kilogram esrar ele geçirildi.
Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına uyuşturucu temin eden şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadelenin sonuna kadar devam edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:49 - Kaynak: AA
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