Batman'da 700 Öğrenciye Giyim Yardımı

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Batman
Şubesi, 700 öğrenciye mont ve bot dağıttı.
MÜSİAD Batman Şubesi yönetimi bir süre önce Bağlar
, İluh, Yavuz Selim
, Petrolkent, Beşevler
, Karşıyaka
mahallelerindeki okulları ziyaret ederek, aralarında yetimlerin de olduğu ihtiyaç sahibi öğrencileri belirledi.
Bunun ardından ihtiyaçları temin eden yönetim, çocuklar için alınan bot ve montları okullarda dernek üyeleriyle öğrencilere dağıttı.
MÜSİAD Batman Şubesi Başkanı Suat Özdemir, her yıl okul idareleri ile görüşerek belirledikleri ihtiyaç sahibi öğrencileri giydirdiklerini söyledi.
"Çocuklarımızın üşümesine gönlümüz razı değil" sloganıyla 3 yıldır başlattıkları kampanyayı sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdemir, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz artık üşümeyecek ve kışı sıcak bir şekilde geçirecekler. Bu kapsamda mont ve bot yardımında bulunduk. Bu yıl 700 öğrencimize ulaştık." dedi.