Batman'da 74 yaşındaki cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

BATMAN'da evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eşref Ayaz'ı (44) öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan Şeyhmus Ay (74) tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet bürosu ekipleri, 20 Ağustos'ta 19 Mayıs Mahallesi'nde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eşref Ayaz'ı öldürdüğü iddiasıyla Şeyhmus Ay'ı saklandığı evde gözaltına aldı.Emniyet'ten yapılan açıklamada "20.08.2021 günü saat 17.25 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi üzerindeki ikametinde ateşli silahla göğüs kısmından yaralanan Eşref Ayaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ile ilgili detaylı ve titiz bir şekilde olay yeri ve çevresinde güvenlik kameralarının kayıtları incelenmiş, şüphelinin Şeyhmus Ay isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ay, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Batman