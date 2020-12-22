Batman'da 75 ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet - Son Dakika

Avrupa Yetim Eli Derneği, Batman'da maddi durumu düşük öğrencilere 75 tablet dağıttı.

Derneğin Batman temsilcisi Fadlullah Çelik, uzaktan eğitime destek için kentte 75 öğrenciye tablet yardımında bulunduklarını söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

"Avrupa Yetim Eli Derneği, öğrencilerin eğitim çalışmalarının aksamaması için bu kapsamda da yardım faaliyeti yürütüyor. Pandemi sürecinden dolayı temel bir ihtiyaç olan eğitim artık online şeklinde gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilerimiz maalesef epey var. Bu ihtiyacı bir nebzede olsa gidermek adına Avrupa Yetim Eli Derneği olarak 75 öğrencimize tablet dağıtımını gerçekleştirdik. İnşallah öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmuş olduk."