Batman'da 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi
20.11.2020 15:44
Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan iki araçta yapılan aramada 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan iki araçta yapılan aramada 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hasankeyf kavşağında durdurulan iki araçta yapılan aramada 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. - BATMAN
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