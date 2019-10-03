Son Dakika Haberleri: Batman'da 8 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman'da 8 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Batman'da bir araçta yapılan aramalarda 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da 8 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Batman'da bir araçta yapılan aramalarda 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir araca düzenlenen operasyon sonucunda 8 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirmiştir. Olayda bir kişi gözaltına alınmıştır" denildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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