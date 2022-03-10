Batman'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

10.03.2022 16:40
Batman'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde Afgan uyruklu olduğu belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Batman'da yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde Afgan uyruklu olduğu belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Batman Valiliğinden yapışana açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması maksadıyla Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Siirt-Batman karayolu Pisiyar Yol Kontrol Noktasında icra edilen operasyon neticesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile intikal eden 8 Afgan uyruklu yasadışı düzensiz göçmen yakalandı.

Açıklamada, otobüs firmasına idari yaptırım uygulandığı, ayrıca hakkında 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanunu Yasadışı Bulunma Kanununa aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanan göçmenlerin, Batman İl Göç İdaresine teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Batman'da aranması olan 14 kişi tutuklandı Batman'da aranması olan 14 kişi tutuklandı

Jandarma, Kozluk, Batman, Afgan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement