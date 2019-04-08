Son Dakika Haberleri: Batman'da 8 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Batman'da 8 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Batman'da 8 yaşındaki Ecrin Taşar, geri geri giden minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Batman'da 8 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti, System.String[]
Batman'da 8 yaşındaki Ecrin Taşar, geri geri giden minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Çamlıtepe Mahallesi 2487 sokakta meydana geldi. 47 AAJ 119 plakalı minibüsün, arkasındaki küçük kızı fark etmeyerek geri geri ilerledi. Ş.K.'nın kullandığı minibüsün altında kalan Ecrin Taşar ağır yaralandı. Taşar'ın ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kızı ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük Ecrin, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşar'in cenazesi Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:01 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı Meteoroloji'den Vatandaşlara Fırtına Uyarısı! Hızı 80 Kilometreyi Bulacak İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark CHP'den AK Parti'ye İstanbul Yanıtı: Kazandığımız Seçimi Kimseye Çaldırmayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 20:34:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 8 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]