Batman'da 83 bin 250 fıstık ve badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Batman'da 79 bin 250 fıstık fidanı ile 4 bin badem fidanı dağıtıldı.

Toplam 714 bin lira bütçeli proje ile Batman merkez ve 5 ilçede toplam 190 çiftçiye fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtılan fidanların dikilmesiyle birlikte Batman'da 2 bin 935 dekar fıstık ve 100 dekar da badem olmak üzere toplam 3 bin 35 dekar yeni tesis bahçeleri oluşturulmuş olacak.

Çiftçi eğitim merkezinden düzenlenen fidan dağıtım programda konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, valilik olarak pek çok kaynaktan tarımı desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Seracılıktan tıbbi aromatik bitkilere kadar geniş bir alanda tarım desteklerinin devam ettiğini aktaran Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Batman'ın son yıllardaki en gözde tarımsal ürünü olan fıstık ve bademe yönelik bir desteğimizi çiftçimizle buluşturmak üzere toplandık. Çiftçilere 79 bin 250 fıstık fidanı ve 4 bin badem fidanı dağıttık. 190 çiftçimiz bundan faydalanacak. Batman'da yaklaşık 70 bin dekar dikili fıstık alanımız var. Batman'da hem fıstık alanı hem de üretim artıyor. Taban alanlarda verimli arazilerde fıstık bahçesi kurulmasını önermiyoruz. Fıstığı biraz daha eğimli ve verimsiz arazilere dikilmesini tavsiye ediyoruz."