Son Dakika Haberleri: Batman'da 87 yaşındaki kadın kavgada öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Batman'da 87 yaşındaki kadın kavgada öldürüldü

38 dakika önce

Batman'da iki aile arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Batman'da 87 yaşındaki kadın kavgada öldürüldü, System.String[]
Batman'da iki aile arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyü Doğancık mezrasında meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı. Kısa sürede sözlü tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 87 yaşındaki Nazime Bilmez hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Nazime Bilmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırken, Kozluk'a bağlı Taşlıdere köyü Doğancık mezrasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
Jandarma, Kozluk, Batman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada Kadın fenomen, Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 10:21:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 87 yaşındaki kadın kavgada öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]