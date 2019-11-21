Batman'da adliye önünde silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

Batman'da, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davaya katılmak için adliyeye gelen akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülaziz Özerdem (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Batman Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen davaya katılmak için adliyeye gelen akraba oldukları öğrenilen Özerdem ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Abdülkadir Özerdem (20), Nihat Özerdem (24), Erdem Özerdem (26) ve Abdülaziz Özerdem (29) yaralandı. Adliye önünde güvenlik önlemi alan polisler, kavgaya müdahale etti. Yaralılar gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülaziz Özerdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Özerdim'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kavgaya karışan kişilerden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZBATMAN, (DHA)-