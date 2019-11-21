Son Dakika Haberleri: Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Batman'da, adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Batman'da, adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bir davanın tarafları arasında duruşma öncesinde adliye binası önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır 5 kişi silahla açılan ateşle yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Abdulaziz Özerdem (30), kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kavgada kullanılan tabanca da olay yerinde ele geçirildi.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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