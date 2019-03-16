Son Dakika Haberleri: Batman'da Adliyede Zanlıya Saldırı: 1'i Polis 5 Yaralı

Batman'da Adliyede Zanlıya Saldırı: 1'i Polis 5 Yaralı

1 saat önce

Batman'da adliyede zanlıya saldırı: 1'i polis 5 yaralıBATMAN - Batman'da mahkemece tutuklanan bir zanlı adliyeden çıkarılması esnasında başka bir grup tarafından sopa ve palalarla saldırıya uğradı.

Batman'da Adliyede Zanlıya Saldırı: 1'i Polis 5 Yaralı, System.String[]
Batman'da adliyede zanlıya saldırı: 1'i polis 5 yaralı

BATMAN - Batman'da mahkemece tutuklanan bir zanlı adliyeden çıkarılması esnasında başka bir grup tarafından sopa ve palalarla saldırıya uğradı. Olayda 1'i polis 5 kişi yaralandı.
Batman'da önceki akşam iki grup arasında omuz atma iddiasıyla kavga çıktı. Kavga sonrası gözaltına alınan zanlılardan biri, mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmasına karar verildi. Polis eşliğinde adliyeden çıkarılan şahıs, bir grup tarafından pala ve sopa ile saldırıya uğradı. Saldırı esnasında 1'i polis, 1'ağı olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis havaya ateş ederek kavgayı ayırırken olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

kavga, Batman, Polis, 3. Sayfa
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