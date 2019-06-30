Son Dakika Haberleri: Batman'da "ağaçlar kitap açtı"
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Batman'da "ağaçlar kitap açtı"

1 saat önce

Batman Okusun Platformu üyelerince, kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla Atatürk Parkı'ndaki ağaç dallarına kitap asıldı.

Batman Okusun Platformu üyelerince, kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla Atatürk Parkı'ndaki ağaç dallarına kitap asıldı.
Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki parkta yer alan ağaçların dallarına asılan kitaplar renkli görüntüler oluşturdu. Parka gelen vatandaşlar, ağaç dallarından aldıkları kitapları okudu.
Batman Okusun Platformu Sözcüsü Osman İçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Daha önce kapalı mekanlarda benzer etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten İçer, şunları kaydetti:
"Bu bizim 17'nci etkinliğimizdir. Bundan önceki etkinliklerimizi kapalı alanlarda yapıyorduk. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için bu kez halka açık parkta yaptık. Kitaplarımızı ağaç dallarına astık. Batman halkını bu şekilde kitapla buluşturmaya çalıştık."
Kitap okumadan bir yere varılamayacağını vurgulayan İçer, her fırsatta vatandaşları kitaplarla buluşturmaya çalışacaklarını söyledi.
Kitap okuyan vatandaşlardan Serhat Sevim ise yoldan geçerken ağaç dallarındaki kitapları görünce etkinliğe katıldığını dile getirdi.
Platform üyelerine etkinlikten dolayı teşekkür eden Sevim, Batman'da bu gibi etkinliklerin artırılmasını istedi.
Batman'da ağaçlar kitap açtı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Bahçelievler Mahallesi, Batman, Güncel
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