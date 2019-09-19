Batman'da Ahilik Haftası dolaysıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Ticaret İl Müdürü Şehmus Kalkan, ahiliğin çeşitli meslek erbablarını bünyesinde barındıran ve dünyanın en gelişmiş medeniyetlerine kadar yayılan sivil bir yapılanmanın adı olduğunu söyledi.

Kalkan, şöyle konuştu:

"Ahilik bir yandan fertlerin ahlakları ve erdemleri bakımdan donanımlarını ve onları iyi birer birey yapmayı amaçlayan, öte yandan da bireylerin oluşturduğu aileden millete ve hatta topyekün insanlık alemine varıncaya kadar bütün toplumsal yapıların huzurlu, barış ve esenlik içinde yaşamalarını hedef kılan, amaç ve çalışma tarzı açısından, topluma hizmet sevdası aşkıyla bir tür özel yönetmelik sayılan, geçmişi tasavvuf ve ahlak kurallarıyla belirlenmiş, toplumun en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kısacası ahilik, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden, herkese eşit muamele yapan anlayışın simgesidir."

Daha sonra ilin ahisi, kalfası ve çırağı ile mesleğinde 25 yılını tamamlayan esnafa plaket ve ödülleri takdim edildi.



Programa Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, kamu kurum müdürleri, esnaf, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamları katıldı.