Son Dakika Haberleri: Batman'da Ahilik Haftası
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da Ahilik Haftası

az önce

Batman'da Ahilik Haftası dolaysıyla program düzenlendi.

Batman'da Ahilik Haftası, System.String[]

Batman'da Ahilik Haftası dolaysıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Ticaret İl Müdürü Şehmus Kalkan, ahiliğin çeşitli meslek erbablarını bünyesinde barındıran ve dünyanın en gelişmiş medeniyetlerine kadar yayılan sivil bir yapılanmanın adı olduğunu söyledi.

Kalkan, şöyle konuştu:

"Ahilik bir yandan fertlerin ahlakları ve erdemleri bakımdan donanımlarını ve onları iyi birer birey yapmayı amaçlayan, öte yandan da bireylerin oluşturduğu aileden millete ve hatta topyekün insanlık alemine varıncaya kadar bütün toplumsal yapıların huzurlu, barış ve esenlik içinde yaşamalarını hedef kılan, amaç ve çalışma tarzı açısından, topluma hizmet sevdası aşkıyla bir tür özel yönetmelik sayılan, geçmişi tasavvuf ve ahlak kurallarıyla belirlenmiş, toplumun en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kısacası ahilik, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden, herkese eşit muamele yapan anlayışın simgesidir."

Daha sonra ilin ahisi, kalfası ve çırağı ile mesleğinde 25 yılını tamamlayan esnafa plaket ve ödülleri takdim edildi.


Programa Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, kamu kurum müdürleri, esnaf, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Ahilik Haftası, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor
Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:22:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Ahilik Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]