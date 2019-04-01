Batman'da Ahır Çöktü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.





Alınan bilgiye göre, Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu ihbar üzerine Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.





Mezraya giden ekipler tarafından bazı hayvanlar kurtarıldı. Yapılan çalışmada, 6 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

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