Son Dakika Haberleri: Batman'da Ahır Çöktü

Batman'da Ahır Çöktü

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Batman'da Ahır Çöktü, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çayırlı köyü Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu 6 küçükbaş hayvan telef oldu.


Alınan bilgiye göre, Gresor mezrasında ahırın çökmesi sonucu ihbar üzerine Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Mezraya giden ekipler tarafından bazı hayvanlar kurtarıldı. Yapılan çalışmada, 6 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Çayırlı, Sason, Batman, Güncel
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