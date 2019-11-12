Son Dakika Haberleri: Batman'da aile fertlerini bıçaklayan kişi yakalandı
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Batman'da aile fertlerini bıçaklayan kişi yakalandı

6 saat önce

Batman'da önce 4 yakının ardından da kendisini bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Batman'da aile fertlerini bıçaklayan kişi yakalandı, System.String[]

Batman'da önce 4 yakının ardından da kendisini bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan ve piskolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhyettin Irmak (42), önce eşi Nefise Irmak, annesi Fatma Irmak ile henüz isimleri öğrenilemeyen ablası ve 3 yaşındaki yeğenini ardından da kendini bıçakladı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.


Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


Polis ekiplerince gözaltına alınan Muhyettin Irmak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yavuz Selim Mahallesi, Batman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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