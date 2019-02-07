Batman'da Ailelere Giyim Yardımı

Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği tarafından, aralarında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Batman'a yerleşen Suriye ve Afganistan uyrukluların da bulunduğu 150 aileye giyim yardımı yapıldı.

Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği tarafından, aralarında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Batman'a yerleşen Suriye ve Afganistan uyrukluların da bulunduğu 150 aileye giyim yardımı yapıldı.



Dernek bünyesinde oluşturulan mağazaya davet edilen derneğe kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler, diledikleri elbise ve ayakkabıları ücretsiz bir şekilde alıyor.





Derneğin Batman şube başkanı Mehmet Ali Işık, 150 aileyi giydirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.





Sadece bayramlarda yardım yapmadıklarını belirten Işık, "Umut Kervanı olarak Batman'da nasıl ki 2018 yılında binlerce aileye umut olduysak, bu yıl da aynı şekilde yardımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.





İhtiyaç sahipleri için oluşturdukları mağazada, ihtiyaç sahiplerinin dilediği giysiyi alabildiğini dile getiren Işık, şöyle konuştu:





"Batman'da yaşayan özellikle Suriyeli, Afganistanlıların yanı sıra aralarında yetimlerin de olduğu 150 ailemize kışlık giysi yardımı yaptık. Onlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırseverlerin desteği sürdükçe kentimizdeki ihtiyaç sahiplerine desteğimizi sürdüreceğiz."

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