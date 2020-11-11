Batman'da ailelere giysi yardımı - Son Dakika

Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye giysi yardımı yapıldı.

Dernek bünyesinde oluşturulan mağazaya davet edilen derneğe kayıtlı ihtiyaç sahibi aileler, diledikleri elbise ve ayakkabıları ücretsiz şekilde alıyor.

Derneğin Batman şube başkanı Mehmet Ali Işık, 300 aileye giysi desteği sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

300 aileye giysi yardımında bulunduklarını ifade ederek, "Elimizdeki imkanlar bu ailelerin mağduriyetini gidermek için yeterli değil. Bu nedenle hayırseverlere buradan destek çağrısında bulunuyoruz. Bu yardım faaliyetlerimize destek olan tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.