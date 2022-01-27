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Batman'da aileleriyle buluşan teröristler, HDP-PKK ilişkisini gözler önüne serdi - Son Dakika

Batman'da aileleriyle buluşan teröristler, HDP-PKK ilişkisini gözler önüne serdi

27.01.2022 17:07
Batman'da aileleriyle buluşan teröristler, HDP-PKK ilişkisini gözler önüne serdi

Batman'da, ikna yolu ile teslim olan 2 terörist, İstanbul HDP Gençlik Kolları tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini söyleyerek, HDP ve PKK terör örgütünün kirli ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Batman'da, ikna yolu ile teslim olan 2 terörist, İstanbul HDP Gençlik Kolları tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini söyleyerek, HDP ve PKK terör örgütünün kirli ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Batman ile Emniyet Müdürlüğünün ikna çabaları sonucunda ikna edilerek ailesine teslim edilen PKK'lı kadın terörist yaptığı konuşmada, HDP tarafından kandırıldığını söyledi. Kadın terörist konuşmasında, "Hep bu günü bekliyordum anneme kavuşmak için. İstanbul'da HDP'nin Gençlik Kolları tarafından kandırılarak dağa götürüldüm. Orada terör örgütünü çok farklı anlattılar. Oraya gittiğimde, oradaki yaşamı gördüğümde anlattıkları gibi olmadığını gördüm. Orada şiddet uyguluyorlar. Çok fazla baskı uyguluyorlar. 3 defa kaçmaya çalıştım, ama her defasında yakalandım. Bana çok şiddet uyguladılar. Her yakalandığımda çok şiddet gördüm, adeta psikolojik savaş verdim ve son kaçışımda başarılı oldum. Bütün gençlere sesleniyorum. Sakın onlara katılmayın. Katılırsanız pişman olursunuz ve kaçmakta çok zorlanırsınız. Burada bahsedildiği gibi değil orası. Kimse gitmesin oraya. Orada bulunanlara da seslenmek istiyorum. Fırsat bulursanız her fırsatta onlardan kurtulmaya çalışın. Kaçın kurtulun. Gelin, teslim olun. Orada bize teslim olursanız şiddet uygularlar, ceza evine atarlar dediler. Öyle olmadığını gördüm. Beni kadın polis ekipleri karşıladı. Bana çok iyi davrandılar. Kendimi çok güvende hissettim. Gerçekten çok iyi davrandılar. Batman emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ederim" dedi.

"Oradaki zorluklar bir insanın tahammül edeceği gibi değil"

Avrupa'dan PKK terör örgütüne katıldığını belirten erkek terörist ise, "Ben Avrupa'dan PKK'ya katıldım. Avrupa'da yapılan propagandada da göründüğü gibi, onların kitaplarında olduğu gibi, onların TV'lerinde gösterildiği gibi asla değildir. Gerçekten çok farklı şeylerle karşılaştım ve tahammül edilir gibi değil. Oradaki yaşam çok kötü. Oradaki zorluklar hiç bir insanın tahammül edemeyeceği kadar kötüdür" ifadelerinde bulundu. - BATMAN

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Halkların Demokratik Partisi, Batman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da aileleriyle buluşan teröristler, HDP-PKK ilişkisini gözler önüne serdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da aileleriyle buluşan teröristler, HDP-PKK ilişkisini gözler önüne serdi - Son Dakika
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