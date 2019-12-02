Son Dakika Haberleri: Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı
Son Dakika Güncel Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı

6 saat önce

Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı, System.String[]

Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.


İl başkanlığındaki toplantıda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman'da yapımı planlanan 500 yataklı hastane projesinde sona gelindiğini ifade ederek, "Artık yatırım kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Gereken neyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

İl Başkanı Akif Gür ise şöyle konuştu:

"2023'e kadar seçim yok. Ancak seçim yok diye rahatlığa ve tembelliğe kapılacak değiliz. Sizler de şahitsiniz ki 365 gün esas alınarak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Biz bir ekip ruhu oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu başardığımıza inanıyoruz."

Ziver Özdemir, Milletvekili, AK Parti, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]