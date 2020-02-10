Batman'da AK Parti'den istişare toplantısı - Son Dakika

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından istişare toplantısı yapıldı.

Partide kurulduğu günden bu yana yer alan partililerin de katıldığı toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı İl Başkanı Akif Gür, istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

"Toplantıya geçmişte partimize aktif olarak hizmet eden bugün ise gönülden bağlı olarak hizmetini sürdüren değerlerimizi davet ettik. Onların fikirlerinden, görüşlerinden ve engin tecrübelerinden yararlanmak istedik. Sağ olsunlar hiçbiri bizi kırmadı ve davetimize icabet ederek bu işin bir gönül işi olduğunu bir kez daha ifade etmiş oldu." diyen Gür, katılan tüm partililere teşekkür etti.

Partililer de Gür'e hassasiyeti ve duyarlılığından dolayı teşekkürlerini iletti.