Son Dakika Haberleri: Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Son Dakika Politika Haber

Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

25 dakika önce

BATMAN (İHA) – Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti.

Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı, System.String[]
BATMAN (İHA) – Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti.

Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Akif Gür, şer güçleri ile mücadelelerinin kıyamete kadar süreceğini söyledi. Gür, "Dün bu mücadeleyi Selahattin Eyyübiler, Selçuklular ve Osmanlılar yürüttü. Bugün bu onur ve şeref hamdolsun bize nasip oldu. Memleketimizi 'burası vaat edilmiş topraklar, talibiz' zihniyetine, onun iş birlikçilerine teslim etmeye hiç ve hiç niyetimiz yoktur. Adı her ne olursa olsun milletimize diz çöktürmeye çalışan her yapı ile mücadele etmekte sonuna kadar kararlıyız. Allah bize bu uğurda güç ve kuvvet versin. Geçmişten bugüne bu uğurda, bu davada, bu gayede bu parti çatısı altında samimiyetle gayrette bulunan emektar, fedakar ve cefakar tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. - BATMAN
Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti, Batman, Gür, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez
3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]