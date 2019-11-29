Batman'da AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısı

AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.



Parti binasında yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ve partililer katıldı.



Gür, yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde yürütülen çalışmalara değinerek, "Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda nasıl başarılar sağladığını takip ediyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik duracağız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece Allah'ın izniyle bizi kimse bölemez, parçalayamaz. Sizlerden davaya olan inancınızı taze tutmanızı ve dava şuuru ile teşkilat ahlakı ve disiplini içinde yılmadan çalışmanızı istiyorum." diye konuştu.

Yusuf Bülbül de "Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda durmadan çalışacağız. Ne iç ne de dış hainlere asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Toplantı, slayt gösterimi ile sürdü.