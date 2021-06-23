Batman'da AK Parti'nin "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında program düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında Batman'da program düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında hayata geçirilen proje kapsamında İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşler Başkanı Fatoş Gürkan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve Genel Merkez Kadın Kolları birim başkanlarından oluşan heyet, meslek sahibi olmayı ve iş kurmayı düşünen kadınlarla bir araya geldi.

Gürkan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kadın sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını söyledi

"Kadınlarımız ülkesi, ülkesinin geleceği için hayal peşinde koştuklarını görsünler. Kadın demek sevgi, hoşgörü, üretmek demek, kadın demek her şey demek." diyen Gürkan, buna inanarak kadınları hayatın her alanında daha da güçlendirmek için Türkiye'nin 81 ilinde program düzenlediklerini belirtti.

Böyle programlarla kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak istediklerini aktaran Gürkan, "Evet herkesin hayali vardır. Ama kadınlarımızın hayali daha fazladır. Sevgi, emek, hoşgörü, ülkesi, çocuklarının geleceği üzerine kadınlarımızın büyük hayalleri vardır." dedi.

AK Parti'nin 20 yılda kadınlara dayalı çok büyük atılımlarda ve icraatlarda bulunduğunu belirten Gürkan, kadınları güçlendirdiklerini ve kadınları hayatın her alanında güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.