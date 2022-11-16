Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Dün akşam özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki Yavuz Akın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı 5'e yükseldi.
3 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri hastane önlerinde, jandarma ise köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da akrabalar arası su kuyusu kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika