Batman'da akrabalar arası su kuyusu kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
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Batman'da akrabalar arası su kuyusu kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı

16.11.2022 15:29

Batman İkiztepe Köyü'nde akraba olan iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batman'da akrabalar arası 'su kuyusu' kavgasında ölü sayısı 5'e yükseldi

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Dün akşam özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki Yavuz Akın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece yaşanan silahlı kavgada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Batman'da akrabalar arası 'su kuyusu' kavgasında ölü sayısı 5'e yükseldi

YARALI 3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

3 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri hastane önlerinde, jandarma ise köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA
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İkiztepe, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da akrabalar arası su kuyusu kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da akrabalar arası su kuyusu kavgasında ölü sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
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