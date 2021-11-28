Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Belde Mahallesi'nde akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada üç kişi yaralandı, bir araç da ateşe verildi.

Yaralılardan Hüsnü D. (37) özel bir hastaneye, Mazlum D. (24) ile Hakan D. (37) ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.