Batman'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BATMAN'da, aralarında husumet olan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Yel (40), yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Yel, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.