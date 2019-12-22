Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Batman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 13 akü hırsızlığı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu akü hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 19 akü sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.