Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Batman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Batman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 13 akü hırsızlığı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu akü hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 19 akü sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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