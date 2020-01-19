Batman'da "ambulans sürüş teknikleri eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' - Son Dakika

Batman'da "ambulans sürüş teknikleri eğitimi"

17 dakika önce

Batman'da 112 Acil Sağlık ambulans sürücülerine eğitimi verildi.

Batman'da

Batman'da 112 Acil Sağlık ambulans sürücülerine eğitimi verildi.

4 gün süren eğitimde, aracın mekaniği ile ilgili temel bilgilere sahip olmasını ve ambulanstaki küçük arızaları tanıyabilmesi, sorunları giderebilmesi ile ambulansın etkin ve güvenli kullanımı konusunda uzmanlar sürücüleri bilgilendirdi.

Eğitim sonunda başarılı olan 23 personele sertifika verildi.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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