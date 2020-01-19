Batman'da 112 Acil Sağlık ambulans sürücülerine eğitimi verildi.

4 gün süren eğitimde, aracın mekaniği ile ilgili temel bilgilere sahip olmasını ve ambulanstaki küçük arızaları tanıyabilmesi, sorunları giderebilmesi ile ambulansın etkin ve güvenli kullanımı konusunda uzmanlar sürücüleri bilgilendirdi.

Eğitim sonunda başarılı olan 23 personele sertifika verildi.