Batman'da anız yakanlara 5 kata kadar cezai işlem uygulanacak - Son Dakika

Batman'da anız yakanlara 5 kata kadar cezai işlem uygulanacak

Batman'da anız yakanlara 5 kata kadar cezai işlem uygulanacak Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü anız yakılması konusunda ekipleri güçlendirerek, sorunu en aza indirmek için sahaya inecek.

Batman'da anız yakanlara 5 kata kadar cezai işlem uygulanacak

BATMAN - Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü anız yakılması konusunda ekipleri güçlendirerek, sorunu en aza indirmek için sahaya inecek. Anız yakan kişilere ise 5 kata kadar cezai işlem uygulanacak.

Batman'da çiftçilerin tarlalarını biçtikten sonra toprakta kalan anızı yakmasının önüne geçilememesinin ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri güçlendirme kararı aldı. Ekipleri yangınları önlemek için sahaya inerken, anız yakan kişilere 5 kata kadar cezai işlem uygulayabilecek. Ç

Çiftçilerin duyarlılık göstermesi ve anız yangınlarının hiç olmamasını dilediklerini belirten Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, anız yangını olan yerlerde çevre kanunun ilgili maddesine göre idari cezai işlem uyguladıklarını söyledi. Özkan, "Batman'da uzun zamandır mücadele ettiğimiz özelikle mısır hasadından sonra oluşan anız yangınlarının önlenmesi ile ilgili son iki yıldır çok iyi bir aşamaya geldik. Bu yıl özelikle pandemiden dolayı insanlarımızın bu hastalıkla mücadele döneminde çiftçilerimizin de bu duyarlılığı daha da artırarak anız yangınlarının hiç olmamasını diliyoruz. Bu konu ile ilgili ekip sayımızı arttırdık. Sahanın tamamını kontrol altında tutuyoruz. Ekiplerimizle beraber geçiyor ve denetliyoruz" dedi.

"Dumanların yükselmediği bir Batman bekliyoruz"

Bu yıl cezai işlem uygulamasını daha sık yapacaklarını aktaran Özkan, "Çünkü pandemi sürecinde insanların nefes almaları, temiz hava almaları çok önemli. Pandemi sürecinde her gün kayıplarımız var. Anızların da bu olumsuzluğa katkı sağlamasına müsaade etmeyeceğiz. Çiftçilerimizden özelikle rica ediyoruz, pandemi savaşında sizde bizim yanımızda yer alın, bu yıl hep beraber hiç anız yangını olmadan örnek bir şehir olalım. Gecen iki sene içerisinde çiftçilerimiz bize bu konuda çok yardımcı oldular, onlara teşekkür ediyoruz. Bu sene de aynı duyarlılığı, daha fazlasını bekliyoruz. Dumanların yükselmediği bir Batman bekliyoruz. Anız yakma cezaları kanun ile belirlenmiştir. Dönüm başına 73 lira para cezası uygulanıyor. Yalnız bu mücavir alanlara yerleşik alanlara ve sulak yakın yerlerde kanun, cezanın 5 katına kadar işlem yapma hakkı tanıyor. Bu sene yerleşim alanlarına ve sulak alana yakın yerlerde, Dicle Nehri, Batman Çayı ve Batman kent merkezine yakın yerleşim alanlarında, meskun yakın olan yerlerde biz cezayı 5 katı olarak uygulayacağız. 5 kat ceza uygulamaktan imtina etmeyeceğiz" diye konuştu.

Batman'da anız yakanlara 5 kata kadar cezai işlem uygulanacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Muzaffer Özkan, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da anız yakanlara 5 kata kadar cezai işlem uygulanacak - Son Dakika

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