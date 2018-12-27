Batman'da "Anneden Çocuğa Oyuncak Projesi" Başlatıldı

Batman
'ın Beşiri
ilçesinde Nasrettin Hoca
Anaokulunda ailelerin eğitime doğrudan katılımını sağlamak ve çocuklarıyla daha çok zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 100 annenin katılımı ile "Anneden çocuğa oyuncak projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında annelerin çocuklarıyla ürettiği oyuncaklar, öğretmenevinde açılan sergide görücüye çıktı. Proje ile aynı zamanda çocukların sanayi üretimi oyuncaklarla oynamak yerine, el yapımı ve anne eli deymiş oyuncaklarla zaman geçirmeleri hedefleniyor.
Kaymakamı Mustafa Maslak
, serginin açılışında, proje sayesinde hem ailelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırdığını, hem de çocukların teknolojinin esiri olmalarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
ise projeye katılan 100 anneye teşekkür etti.
Kurtaran, ilçede okul öncesi eğitimin gelişmesi ve yaygınlaşması ve ailelerin bilinçlenmesi ve çocukları ile daha iyi zaman geçirmelerini sağlamak için neler yapılabilir düşüncesiyle hareket ederek proje geliştirildiğini belirtti.
Kurtaran, şöyle devam etti:
"Çocuklarımız ile aileleri arasındaki bağ, bu vesile ile daha da güçlenmiş oldu. Aynı zamanda çocuklarımız kendi annelerinin yaptığı oyuncaklarla oynayarak öğrenecekler. Anneler, çocukları ile oyuncak yaptığı için ortaya çıkan ürün aynı zamanda çocuğun da en sevdiği oyuncak olmuş oldu."
Daha sonra serginin açılışı yapıldı.
Sergi sonrası oyuncaklar okula götürülerek öğrencilere dağıtıldı.