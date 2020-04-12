Batman'da apartman sakinlerinden sağlık çalışanlara moral pankartı - Son Dakika

Batman'da apartman sakinlerinden sağlık çalışanlara moral pankartı

BATMAN - Batman Gültepe Mahallesi Ertuğrul Park Sitesi'nde oturan apartman sakinleri sağlık çalışanlarına moral destek vermek amacıyla binanın ön tarafına pankart astıl.

Ertuğrul Park Sitesi'ndeki apartman sakinleri "Bir canı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederiz" yazılı pankartı binaya astı. Site sakinleri pankartı astıktan sonra sağlık çalışanlarına alkışlarla moral verdi.

Ertuğrul Park sitesi yöneticisi Latif Güzel, ürkçe ve Kürtçe olmak üzere 2 dilde evde kal çağrısında bulundu. Güzel, "Gültepe Mahallesinde oturmaktayız. Batman Bölge Devlet Hastanesi komşumuzdur sağlık çalışanları komşumuz olduğundan dolayı binamıza pankart asarak onlara moral olmak şartı ile Ertuğrul park sitesi sakinleri olarak 56 kişi gönlümüz ve dualarımız onlarla birliktedir. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eder emek için Allah razı olsun diyoruz. Lütfen onların için, onların zor durumda kalmamaları için yüklerinin ağır olmaması için lütfen evde kalın. Bir canı kurtarmak sanki bütün kainatı kurtarmak gibidir. Lütfen Allah için evde kalın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarına alkışlarla moral verildi.