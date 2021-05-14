Batman'da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay Pazaryeri Mahallesinde bir binada meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsız, binadaki dairelerin kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız, çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızın kaçış anı güvenlik kameralarına saniye, saniye takıldı. - BATMAN

Batman kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar bir binaya girerek ayakkabıları çaldı. Hırsızın kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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