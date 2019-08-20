Batman'da apartmanın güneş panelleri çalındı
58 dakika önce
BATMAN'da bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisinin panelleri çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:59 Kaynak: DHA
BATMAN'da bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisinin panelleri çalındı.
Olay, kent merkezindeki Ziya Gökalp Mahallesi
'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatısında bulanan 6 adet güneş enerjisi panelinin 3'ünün çalınması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Apartman sakini Yılmaz Ekin, hırsızlık olayını polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyerek, "Hırsızların kilidi kırarak girdikleri çatıda bulunan güneş panellerinin bir bölümünü götürdüklerini sonradan fark ettik. Her birinin adedini 2 bin 500 TL'ye satın almıştık. Hırsızların yakalanması için emniyete başvurduk" dedi.
Benzin ve motorine zam geldi Demir eksikliği kadınların cinsel isteğini azaltıyor Emekliler TOKİ konutları için kendilerine ayrılan kontenjanın yüzde 50'ye çıkarılmasını istiyor İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler