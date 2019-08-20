Son Dakika Haberleri: Batman'da apartmanın güneş panelleri çalındı
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Batman'da apartmanın güneş panelleri çalındı

58 dakika önce

BATMAN'da bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisinin panelleri çalındı.

Batman'da apartmanın güneş panelleri çalındı, System.String[]
BATMAN'da bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisinin panelleri çalındı.
Olay, kent merkezindeki Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatısında bulanan 6 adet güneş enerjisi panelinin 3'ünün çalınması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Apartman sakini Yılmaz Ekin, hırsızlık olayını polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyerek, "Hırsızların kilidi kırarak girdikleri çatıda bulunan güneş panellerinin bir bölümünü götürdüklerini sonradan fark ettik. Her birinin adedini 2 bin 500 TL'ye satın almıştık. Hırsızların yakalanması için emniyete başvurduk" dedi.


Ziya Gökalp Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:59 Kaynak: DHA
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