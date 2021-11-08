Batman'da araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Yürütülen çalışmalar kapsamında Kozluk'ta bir araçta yapılan kontrolde 10 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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