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Batman'da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi - Son Dakika

Batman'da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi

28.01.2022 11:18
Batman'da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir ayda düzenlenen asayiş uygulamalarında hakkında arama kararı bulunan 170 kişi göz altına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir ayda düzenlenen asayiş uygulamalarında hakkında arama kararı bulunan 170 kişi göz altına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi amacıyla, kentin çeşitli noktalarında düzenlenen asayiş uygulamalarında aralarında hırsızlık suçundan aranan 2 hamile kadın ve çocuk istismarından aranan şahıslarında bulunduğu 170 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 116 kişi yapılan incelemelerin ardından adli mercilerce serbest bırakılırken, haklarında tutuklama kararı verilen 54 kişinin ise ceza evine teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da aralarında hamile kadınlarında olduğu 170 suçlu yakalandı: 54 kişi ceza evine teslim edildi - Son Dakika
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