Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan ve toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. yakalandı. V.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanıp adalete teslim edilmeleri yönünde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Batman 'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Batman'da aranan bir hükümlü yakalandı - Son Dakika

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