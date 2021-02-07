Batman'da aranan bir hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanıp adalete teslim edilmeleri yönünde çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan ve toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. yakalandı. V.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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