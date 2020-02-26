Batman'da aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Batman'da 8 suçtan aranan cezaevi firarisi yakaladı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "hükümlü ve tutuklunun kaçması, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın almak, taşıma veya bulundurma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, tehdit, yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından Ş.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda Ş.A. yakalandı.

Firari zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.