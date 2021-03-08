Batman'da aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Batman'da hırsızlık olayına karışan iki zanlı polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Gap Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 4 suçtan kaydı bulunan S.A. ve 11 suçtan kaydı bulunan S.A. isimli iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı televizyonla yakalanan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN