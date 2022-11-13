Batman'da 'arazi' kavgası; 4 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika
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Batman'da 'arazi' kavgası; 4 ölü, 4 yaralı (2)

13.11.2022 19:34
Batman'da 'arazi' kavgası; 4 ölü, 4 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİBatman merkeze bağlı İkiztepe köyünde akraba olan iki aile arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Şirin Akın (40) ile babası Sadık Akın (60) ve amcası Asker Akın'ın (53) yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı,...

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde akraba olan iki aile arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Şirin Akın (40) ile babası Sadık Akın (60) ve amcası Asker Akın'ın (53) yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı, hastanede tedavi gören Yusuf Akın'ın da (22) yaşamını yitirmesiyle 4'e yükseldi. Yusuf Akın'ın kavgada hayatını kaybeden Asker Akın'ın oğlu olduğu belirtildi. Yaralı 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken, polisin hastane önlerinde, jandarmanın ise köyde aldığı geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

Arif ARSLAN/ BATMAN,


Kaynak: DHA
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Mehmet Şirin, İkiztepe, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 'arazi' kavgası; 4 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 'arazi' kavgası; 4 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika
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