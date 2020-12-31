Araziye gizlenmiş vaziyette patlayıcı ve kol saati ile hazırlanmış anahtar düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

Araziye gizlenmiş vaziyette patlayıcı ve kol saati ile hazırlanmış anahtar düzeneği ele geçirildi

BATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonlarda araziye gizlenmiş vaziyette 1 adet roketatar antitank mühimmatı ve sevk fişeği, 3 buçuk kilogram C4 patlayıcı, 18 adet el yapımı patlayıcı için kullanılan anahtar sistemi, 4 adet kol saati ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Hasankeyf ilçesi kırsalında icra edilen Yıldırım-14 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademe Çavuş Bülent Doğan operasyonunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından arazide gizlenmiş 1 adet roketatar antitank mühimmatı ve sevk fişeği, 3 buçuk kilogram C4 patlayıcı, 18 adet el yapımı patlayıcı için kullanılan anahtar sistemi, 4 adet kol saati ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı anahtar düzeneği, 45 adet elektrikli fünye, 5 adet telefon devresi, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği alıcısı, 1 adet anten ve bağlantı kabloları, 8 metre kırmızı renkli infilaklı fitil, 1 adet 3'lü blok halinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı alıcısı, 2 adet tüp, 18 adet pil, 93 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 1 adet tabanca susturucu aparatı, 1 adet plastik şişme bot, 1 adet araç tipi telsiz, 1 adet güneş paneli, 1 adet aksiyon kamerası ve çok sayıda muhtelif giyim, yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.