Batman'da arıcılara 600 kovan arı desteği sunuldu - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde uygulanan proje kapsamında 30 arıcıya 20'şer kovan arı desteği sunuldu.

Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen projeler ile 600 kovan arının dağıtımı dolayısıyla program düzenlendi.

Programda, 30 arıcıya 20'şer kovan arı Kaymakam Eyyüp Güngör, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam ve proje koordinatörü ziraat mühendisi Barış Doyar tarafından teslim edildi.

Kaymakam Güngör yaptığı açıklamada, ilçede arıcılığın geliştirilmesi ve özendirilmesi hususunda 3 proje hazırladıklarını belirterek, büyük emekle hazırlanan projeleri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Projelerden ikisinin kabul edildiğini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"30 tane arıcımıza 20,şer tane arılı kovan teslim ediyoruz. Bununla beraber, organik arıcılığın nasıl yapılacağıyla ilgili teknik olarak bilgilendirme yapılarak hem organik arıcılığı öğrenmelerini hem de geçim kaynaklarını sağlamalarını teşvik etmiş olacağız. Dağlık bölgelerimiz özellikle arıcılığa çok elverişli. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."