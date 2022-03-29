Batman'da aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren kişi aşı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Batman'da aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren kişi aşı çağrısı yaptı

29.03.2022 14:30
Batman'da aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren kişi aşı çağrısı yaptı

Batman'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren Ümit Öz, aşı yaptırmayı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

Batman'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren Ümit Öz, aşı yaptırmayı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor.

2 çocuk babası 33 yaşındaki Öz, 4 ay önce Kovid-19'a yakalandı.

Durumu ağırlaşınca Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öz, 20 günü entübe olmak üzere 28 gün süren tedavisinin ardından virüsü yendi.

Taburcu edilen Öz, kontrol için geldiği hastanede AA muhabirine, yüksek ateş, halsizlik ve yoğun öksürük belirtileri ile başlayan hastalığı genç olduğu için rahat atlatacağını düşündüğünü söyledi.

Ancak belirtileri daha yoğun hissetmesi nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldığını ifade eden Öz, tetkikler yapıldığını, verilen ilaçları kullandığını fakat durumunun daha da ağırlaştığını belirtti.

"Keşke aşılı olsaydım"

Öz, 7 gün normal serviste tedavi gördüğünü daha sonra yoğun bakıma alındığını anlatarak, "20 gün entübe edildim. Çok kötü bir süreçti. Bu süreçte gözleriniz hep yakınlarınızı, akrabalarınızı arıyor ve özlüyorsunuz." dedi.

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Öz, sağlığına kavuşmasında büyük çaba harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Çevremdeki bazı insanların farklı düşüncelerine kandım. Keşke onlara kulak asmasaydım, aşılı olsaydım da yoğun bakımda bu kadar kalmasaydım. Herkes bir an önce aşı olsun." diyen Öz, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşadığını aktardı.

"Ailesine her türlü duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemiştik"

Yoğun bakım uzmanı Dr. Deniz Şanlı da Öz'ün hastanede yatışı yapıldığında durumunun ağır olduğunu belirtti.

"Radyolojik görüntülemelerinde Kovid-19 hastalarının en ağır formunu kendisinde gördük. Durumunun çok kötü olması nedeniyle ailesine her türlü duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemiştik." ifadelerini kullanan Şanlı, tedaviye çok güzel yanıt almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Şanlı, "20 gün entübe edildikten sonra cihazdan ayırdık. Yavaş yavaş toparlandı. Şimdi kendisi çok iyi. Yoğun bakıma yatan hasta sayıları da düşük seyrediyor. Aşı çalışmaları bunda etkili. Bundan sonrasında da dikkat etmek gerekecek." diye konuştu.

Batman'da aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren kişi aşı çağrısı yaptı
Batman'da aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren kişi aşı çağrısı yaptı
Batman'da aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren kişi aşı çağrısı yaptı

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Araştırma, Batman, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'da aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren kişi aşı çağrısı yaptı - Son Dakika
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