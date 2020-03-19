Batman'da asılsız koronavirüs paylaşımları ile ilgili işlem başlatıldı - Son Dakika

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Batman'da asılsız koronavirüs paylaşımları ile ilgili işlem başlatıldı
6 saat önce
Batman'da, sosyal medyada asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlar yaparak, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan ilgili işlem başlatıldı.
Batman'da, sosyal medyada asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlar yaparak, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan ilgili işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gerçeğe aykırı halkı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan medya kuruluşları ve sosyal medya paylaşımları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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