Son Dakika Haberleri: Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi

Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü halde tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.


Edinilen bilgilere göre, Sason ilçe kırsalında jandarma ekipleri tarafından, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin bulunması ve el yapımı patlayıcıların imha edilmesi amacıyla kırsal alanda arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.


Arama tarama faaliyetlerinde Tekevler Mahallesi kırsalında iki bidona yerleştirilmiş toprağa gömülü vaziyette 36 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edildi. PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen iki adet el yapımı patlayıcı alınan güvenlik önlemlerinin ardından İlçe Cumhuriyet Savcısının talimatıyla alanında uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edildi.


Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve huzurun sağlanması amacıyla teröristlere yönelik düzenlenen operasyonların devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman, Sason, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


31 kişinin yaşamını yitirdiği 6-7 Ekim olayları 5. yılına girdi
Türkiye'nin 'Barış Pınarı' harekatı YPG'yi endişendirdi! Amerika ile devriyeleri artırdılar ABD'nin çekilmesine terör örgütü YPG/PKK'dan ilk yorum: Sırtımızdan bıçaklandık CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]